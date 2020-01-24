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      На Закарпатті стався землетрус

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      На Закарпатті стався землетрус магнітудою 3 / posta.com.tr

      Сейсмологи зафіксували підземні поштовхи 23 січня. Епіцентр землетрусу був у районі міста Виноградів.

      Землетрус мав магнітуду 3, повідомляє Головний центр спеціального контролю.

      Читайте також: На Львівщині стався землетрус

      карта землетрусу
      Карта землетрусу / Скріншот

      табличка землетрусу
      Таблиця землетрусу / Скріншот

      Повідомлень від рятувальників щодо руйнувань чи постраждалих унаслідок підземних поштовхів не було. Землетрус магнітудою 3 відчувається лише у приміщеннях на верхніх поверхах.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Землетрус Новини Закарпаття
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