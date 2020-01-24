На Закарпатті стався землетрус
Сейсмологи зафіксували підземні поштовхи 23 січня. Епіцентр землетрусу був у районі міста Виноградів.
Землетрус мав магнітуду 3, повідомляє Головний центр спеціального контролю.
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Карта землетрусу / Скріншот
Таблиця землетрусу / Скріншот
Повідомлень від рятувальників щодо руйнувань чи постраждалих унаслідок підземних поштовхів не було. Землетрус магнітудою 3 відчувається лише у приміщеннях на верхніх поверхах.
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