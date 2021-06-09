На планете используют постоянную величину – 24 часа. Однако на самом деле эта цифра уже давно отличается.

К теме Может ли планета двигаться в противоположном направлении

Сутки на планете длились 21 час более 600 миллионов лет назад. Скорость вращения Земли вокруг своей оси замедляется – на 1,8 миллисекунды каждые 100 лет. Причиной этого является гравитационное воздействие Луны и Солнца.

Но ученые зафиксировали, что Земля начала делать полный оборот вокруг своей оси за 23 часа 56 минут и 4 секунды. В то же время ее скорость начала увеличиваться.

Что могло повлечь ускорение Земли

Сейчас Земля вращается быстрее, чем за последние 50 лет. Однако объяснить, что повлекло соответствующий эффект, специалисты пока не могут. Некоторые ученые предположили, что это может быть связано со скоростью таяния ледников.

Глобальное потепление привело к тому, что ледники могут вообще исчезнуть. В то же время вода из них держит курс к экватору из-за вращения планеты, что, вероятно, может влиять на скорость вращения Земли вокруг своей оси. Кроме того, повлечь соответствующие последствия могли:

сейсмическая активность;

изменение уровня воды в океанах;

погода;

магнитное поле планеты.

Читайте также Почему Земля круглая, а не плоская: как планеты приобретают сферическую форму

Согласно информации исследователей, на жителей планеты изменения в скорости вращения Земли это не повлияют. Чтобы ощутить последствия такого движения планеты, нужны тысячелетия. Кроме того, специалисты убеждены, что процесс ускорения Земли не продлится долго и вскоре она снова начнет замедляться.