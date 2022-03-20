Соответствующий указ появился на сайте Офиса Президента 19 марта. Изменения будут действовать во время военного положения.

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"Зеонстрой" будет работать в составе Концерна РРТ

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил поддержать предложение Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины о введении на период действия военного положения особого режима работы ООО "Зеонбуд" и его функционирования в период действия военного положения в составе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения,

– говорится в указе.

Администрации Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины, Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения совместно с ООО "Зеонбуд" обеспечить:

постоянное функционирование объектов цифрового эфирного вещания и бесперебойную трансляцию телевизионных каналов в МХ -1, -2, -3, -5;

круглосуточный мониторинг эфирной сети, оборудование главной станции мультиплексирования, спутниковых и наземных каналов;

резервирование спутниковых каналов доставки программ и оборудования главной станции мультиплексирования;

резервную доставку телеканалов в цифровые передатчики с привлечением альтернативного оператора спутниковой связи.

К слову, Кабмин должен обеспечить финансирование мер, предусмотренных этим решением, а также усилить охрану вещательных объектов.