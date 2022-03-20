Відповідний указ з'явився на сайті Офісу Президента 19 березня. Зміни діятимуть під час воєнного стану.

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"Зеонбуд" працюватиме у складі Концерну РРТ

Рада національної безпеки і оборони України вирішила підтримати пропозицію Держслужби спецзв'язку та захисту інформації України щодо запровадження на період дії воєнного стану особливого режиму роботи ТОВ "Зеонбуд" та його функціонування у період дії воєнного стану у складі Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення,

– мовиться в указі.

Адміністрації Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення спільно з ТОВ "Зеонбуд" забезпечити:

стале функціонування об'єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійну трансляцію телевізійних каналів в МХ - 1, -2, -3, -5;

цілодобовий моніторинг ефірної мережі, обладнання головної станції мультиплексування, супутникових та наземних каналів зв'язку;

резервування супутникових каналів доставки програм та обладнання головної станції мультиплексування;

резервну доставку телеканалів до цифрових передавачів із залученням альтернативного оператора супутникового зв'язку.

До речі, Кабмін має забезпечити фінансування заходів, передбачених цим рішенням, а також посилити охорони об'єктів, що забезпечують мовлення.

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