Відповідний указ з'явився на сайті Офісу Президента 19 березня. Зміни діятимуть під час воєнного стану.
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"Зеонбуд" працюватиме у складі Концерну РРТ
Рада національної безпеки і оборони України вирішила підтримати пропозицію Держслужби спецзв'язку та захисту інформації України щодо запровадження на період дії воєнного стану особливого режиму роботи ТОВ "Зеонбуд" та його функціонування у період дії воєнного стану у складі Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення,
– мовиться в указі.
Адміністрації Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення спільно з ТОВ "Зеонбуд" забезпечити:
- стале функціонування об'єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійну трансляцію телевізійних каналів в МХ - 1, -2, -3, -5;
- цілодобовий моніторинг ефірної мережі, обладнання головної станції мультиплексування, супутникових та наземних каналів зв'язку;
- резервування супутникових каналів доставки програм та обладнання головної станції мультиплексування;
- резервну доставку телеканалів до цифрових передавачів із залученням альтернативного оператора супутникового зв'язку.
До речі, Кабмін має забезпечити фінансування заходів, передбачених цим рішенням, а також посилити охорони об'єктів, що забезпечують мовлення.
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