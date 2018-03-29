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Зеркаль задекларировала за 2017 год свыше 590 тысяч гривен зарплаты

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Елена Зеркаль
Елена Зеркаль / www.radiosvoboda.org

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль указала в электронной декларации за 2017 год 341 тысячу наличности и сбережения в другой валюте, драгоценности и часы.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина".

Согласно информации на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), Елена Зеркаль указала в доходах за 2017 год зарплату по основному месту работы в сумме 591 173 тысячи грн.

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Кроме того, заместитель министра владеет 50% квартиры в Киеве площадью 54 квадратных метра.

Из драгоценностей Елена Зеркаль указала, что владеет 15 ювелирными изделиями, а также 7 часами. В частности, задекларированы серьги с бриллиантами, 3 кольца с бриллиантами и 1 с бриллиантами и изумрудом, кулон и 3 броши с бриллиантами (торговая марка не указана), крестик и серьги с бриллиантами (Tiffany & Co), серьги с изумрудами и бриллиантами (Van Cleef & Arpels) , брошь и 2 комплекта с бриллиантами (Carrera y Carrera), 7 часов (2 Audemars Piguet, DeLaneau, Bovet, Jaeger Lecoultre, Girard-Perregaux, Corum).

Также в собственности Зеркаль 3 шубы и 2 картины. Дипломат в своей декларации также указала автомобиль Land Rover "Range Rover" 2007 года выпуска, находящийся в собственности гражданки Украины Ирины Лисиченко. Заместитель министра задекларировала деньги в сумме: 341 тысяча долларов, 17 тысяч евро и 5 тысяч британских фунтов стерлингов.

Напомним, украинцы должны подать декларации о доходах за 2017-й год до 1 апреля 2018 года.

Теги: Новости Украины Деньги Новости политики Налоги е-декларирование
Источник: 24 Канал
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