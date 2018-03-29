Зеркаль задекларувала за 2017 рік понад 590 тисяч гривень зарплати

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вказала в електронній декларації за 2017 рік 341 тисячу готівки і заощадження в іншій валюті, коштовності та годинник.

Про це повідомило "Інтерфакс-Україна".

Згідно з інформацією на сайті Національного агентства по запобіганню корупції (НАПКА), Олена Зеркаль вказала в доходах за 2017 рік зарплату за основним місцем роботи в сумі 591 173 тисячі грн.

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Крім того, заступник міністра володіє 50% квартири в Києві площею 54 квадратні метри.

З коштовностей Олена Зеркаль вказала, що володіє 15 ювелірними виробами, а також 7 годинниками. Зокрема, задекларовані сережки з діамантами, 3 кільця з діамантами і 1 з діамантами і смарагдом, кулон і 3 брошки з діамантами (торгова марка не вказана), хрестик і сережки з діамантами (Tiffany & Co), сережки з смарагдами і діамантами (Van Cleef & Arpels) , брошка і 2 комплекти з діамантами (Carrera y Carrera), 7 годинників (2 Audemars Piguet, DeLaneau, Bovet, Jaeger Lecoultre, Girard-Perregaux, Corum).

Також у власності Зеркаль 3 шуби і 2 картини. Дипломат в своїй декларації також вказала автомобіль Land Rover "Range Rover" 2007 року випуску, який знаходиться у власності громадянки України Ірини Лисиченко. Заступник міністра задекларувала гроші у сумі: 341 тисяча доларів, 17 тисяч євро і 5 тисяч британських фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, українці повинні подати декларації про доходи за 2017-й рік до 1 квітня 2018 року.