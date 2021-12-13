Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили 9 человек. Они разворовывали средства государственных хлебозаготовительных предприятий, 10 декабря им сообщили о подозрении.

Ранее Манипулятивные заявления – Сергей Марченко о похищенных коррупционерами 40 миллиардах гривен

Хищение совершали в течение 2011 – 2017 годов

В течение 2011 – 2017 годов руководители трех государственных хлебозаготовительных предприятий применяли схему создания искусственной задолженности. К этому они привлекли частные компании.

Средства, которые получали этим нелегальным способом, направлялись через сложную цепь перечислений на подконтрольные компании. Некоторые из них были за границей.

Торговой марки избавились за бесценок

Детективы НАБУ зафиксировали как минимум 6 таких эпизодов. Более того, экс-руководители лишили госпредприятие торговой марки фактически за бесценок, хотя на самом деле стоимость – 20 миллионов в украинской валюте.

Обратите внимание! НАБУ и САП устанавливают других участников, которые могут быть причастны к совершению преступлений.

Интересно НАПК выявило нарушения в декларациях должностных лиц более чем на 380 миллионов гривен

Коротко о последних коррупционных схемах:

Трем высокопоставленным чиновникам "Киевзеленстроя" объявили о подозрении в хищении 115,19 миллионов гривен. В общей сложности к схеме причастны 10 человек.

За растрату 260 тысяч гривен будут судить киевского коммунальщика – деньги он разворовал во время ремонта подземных переходов.

Из одесской колонии похитили металл более чем на 200 миллионов, в этом подозревают тюремщиков учреждения, которое находится на этапе ликвидации.

Смотрите видео "Право на достоинство" о том, как раньше сорвали конкурс на главу САП: