Абсолютное большинство (75%) обращений в НАПК позволило тщательнее проверить документы должностных лиц разных уровней. Признаки внесения недостоверной информации подтвердили после полной проверки деклараций.
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Чиновники "забыли" задекларировать имущество
Речь идет о собственности должностных лиц на общую сумму 382,1 миллиона гривен, которую декларанты "забыли" внести в документ или указали неточную информацию. Всего проверили 134 декларации, в 100 из которых были нарушения.
По информации НАПК, 28 деклараций с нарушениями подпадают под "криминал". Еще в 72 документах выявили признаки административных нарушений.
Если вы уверены, что чиновник "забыл" задекларировать имущество или указал ложные сведения в декларации – присылайте обращение к НАПК,
– призвал замглавы ведомства Роман Сухоставец.
Помощь с мониторингом
Каждый сознательный гражданин Украины может помочь НАПК выявить нарушения в декларациях чиновников. Для этого нужно отправить заявку в агентство, впоследствии документ проверят и, в случае выявления неточностей, привлечь нарушителей к ответственности.
В НАПК отметили, что благодаря помощи неравнодушных украинцев, обнаружили недостоверности:
- на 64,5 миллиона гривен в декларации налоговика;
- на 37,5 миллиона гривен в документах аудитора с Луганщины;
- на 22 миллиона гривен – у депутата Обуховского райсовета;
- земли на 16 миллионов гривен – у депутата Днепропетровского облсовета.
Как подать обращение в НАПКОтправить информацию о вероятном возбуждении можно в письме по адресу: 01103, г. Киев, бульвар Дружбы народов, 28. Принимают обращения на почтовый ящик info@nazk.gov.ua и по специальной форме на сайте по ссылке. В письме нужно указать, о каком именно нарушении идет речь. Важно, чтобы сумма недостоверных данных была не меньше, чем 248 тысяч гривен, или 100 прожиточных минимумов.
Что ждет депутатов за лживые декларации: смотрите видео
Нарушения в декларациях политиков и чиновников: последние новости
- Народный депутат Вадим Рабинович случайно рассекретил незадекларированный дом коллеги Ильи Кивы в Козине неподалеку от Киева. По данному факту журналист Олег Новиков направил обращение к НАПК.
- Представители агентства также обнаружили неточности в декларации министра образования Сергея Шкарлета. Речь идет о ложной стоимости приобретенного автомобиля Mitsubishi Pajero Wagon.
- В течение октября 2021 года НАПК проверило электронные декларации должностных лиц и нашли ошибок на более четверти миллиарда гривен.