В течение 30 – 31 октября будут проверять суда, которые успели зайти в Стамбул до объявления Россией приостановления действия соглашения.

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Турция ведет переговоры

Первоначально Bloomberg, ссылаясь на турецкого чиновника, писало, что переговоры с Москвой ведутся и якобы есть основания для оптимизма. Затем министр обороны Турции Хулуси Акар официально подтвердил, что продолжает встречаться и координировать действия со своими собеседниками.

По его словам, сторонам напоминают о важности продления зернового соглашения. Оно оказывает положительное влияние на человечество во всем мире. Кроме того, Турция призывает участников зернового соглашения решать кризисные вопросы мирно, путем диалога.

Что этому предшествовало

Россия 29 октября решила выйти из зернового соглашения. В Кремле цинично заявили, что прекращают участие в нем из-за взрывов в Севастополе. Москва обвиняет Украину и Великобританию в этом.

Следовательно, Украина была вынуждена приостановить экспорт зерна. 218 судов остались фактически заблокированы на своих текущих позициях.

Очевидно, что блокируя соглашение, Россия намерена спровоцировать массовый голод в нуждающихся странах Африки и Азии, а также создать острый дефицит продовольствия во всем мире.

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