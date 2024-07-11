Предстоящая встреча в Турции будет касаться свободы судоходства. Ранее ВМС сообщали, что задержали судно, которое заходило в оккупированный Севастополь и перевозило туда грузы.

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Детали встречи Зеленского и Эрдогана 11 июля

Провел продуктивную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Я благодарен за его непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Эрдоган отметил усилия Украины, направленные на возвращение наших людей домой. Он особенно высоко оценил возвращение крымских татар и поблагодарил за эти усилия. Я заверил президента Эрдогана, что наша команда будет продолжать эту работу,

– сказал гарант.

Также Зеленский сообщил, что Украина готовится провести в Турции конференцию, которая будет посвящена продовольственной безопасности и свободе судоходства в рамках имплементации решений Саммита мира.

А Эрдоган заявил, что "начаты усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы".