Майбутня зустріч у Туреччині буде стосуватися свободи судноплавства. Раніше ВМС повідомляли, що затримали судно, яке заходило до окупованого Севастополя та перевозило туди вантажі.

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Деталі зустрічі Зеленського та Ердогана 11 липня

Провів продуктивну зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Я вдячний за його непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Президент Ердоган відзначив зусилля України, спрямовані на повернення наших людей додому. Він особливо високо оцінив повернення кримських татар і подякував за ці зусилля. Я запевнив президента Ердогана, що наша команда продовжуватиме цю роботу,

– сказав гарант.

Також Зеленський повідомив, що Україна готується провести в Туреччині конференцію, яка буде присвячена продовольчій безпеці та свободі судноплавства у межах імплементації рішень Саміту миру.

А Ердоган заявив, що "розпочато зусилля з відродження Чорноморської зернової ініціативи".