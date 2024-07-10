Відповідну інформацію підтвердив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Він додав, що нехтувати законними вимогами України в Чорному морі не вийде.

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Затримання іноземного судна

Так, підпорядковані ВМС ЗС України структури затримали вантажне судно, яке всупереч українському та міжнародному законодавству заходило в окуповані Росією українські порти в комерційних цілях. Затримали з дотриманням всіх відповідних процедур,

– написав Плетенчук.

Додамо, що у ЗМІ писали, що вантажне судно Usko Mfu прямувало з молдовського порту Джурджулешти на Дунаї. У порту Рені до нього підійшло судно та змусило стати на якір. Судно обшукали і заборонили виходити з порту. Корабель перевозив ячмінь та прямував у грецьке місто Суда.

До слова, нещодавно Плетенчук розповідав, що 25 тисяч квадратних кілометрів Чорного моря стали "сірою зоною", оскільки там ніхто не може повноцінно закріпитися. Зокрема, українські судна потрапляють в зону ударів російської авіації. Саме тому понад 6 тисяч цивільних українських суден заблоковані від початку повномасштабного вторгнення.