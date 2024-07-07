Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він пояснив, чому величезна частина Чорного моря стала "сірою зоною".

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Чорне море для росіян – "мертва зона"

Плетенчук пояснив, що у Чорному морі ні Україна, ні Росія не можуть закріпитися, адже обоє опиняться під ударом. Так, українські судна потрапляють в зону ударів російської авіації, а флот окупантів – під українські системи озброєння.

Так, наразі вихід з портів Миколаєва та Херсона вкрай небезпечний. Річ у тім, що ворог може завдавати ударів з Кінбурнської коси, адже відстань там невелика.

Звісно, для нас поблизу Одеси, Чорноморська, акваторія більш безпечна, ніж десь у відкритому морі ближче до Криму. Проте вихід із портів Херсону та Миколаєва вкрай небезпечний, бо у Дніпро-Бузькому лимані можна отримати вогневе ураження. Так само обстрілювати рашисти можуть із Кінбурнської коси. Там можуть використовувати навіть ПТУРи, бо відстань дозволяє це робити,

– пояснив Плетенчук.

Саме з цих причин понад 6 тисяч цивільних українських суден заблоковані від початку повномасштабного вторгнення.

Водночас Плетенчук додав, що для росіян вся акваторія Чорного моря є "мертвою зоною", Раніше окупанти могли заходити в західну чи північно-західну частини акваторії, однак наразі і ці зони є небезпечними для них. Така ж ситуація і біля узбережжя Криму та в Керченській протоці.

"Всюди, куди може дістати "Нептун" або морський дрон, для них смерть", – додав речник ВМС.