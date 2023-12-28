В среду, 27 декабря, дочь Мартин Обри сообщила журналистам Agence France-Presse (AFP) эту новость. По ее словам, умер отец во сне в своем доме в Париже – столице Франции.

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Умер Жак Делор

Отметим, что возглавлял Европейскую комиссию Жак Делор с 1985 по 1995 год – то есть десять лет. За это время он сделал немало важных шагов для политической и экономической интеграции европейских государств в единый блок:

Шенгенские соглашения по путешествиям;

программа Erasmus для обмена студентами;

внедрение евро как единой валюты;

завершение формирования общего рынка.

Политик также занимал должность министра финансов при президенте Франсуа Миттеране с 1981 по 1984 год. У него были хорошие рейтинги, однако отказался баллотироваться на пост президента Франции в 1995 году, объяснив это собственным большим стремлением к независимости.

Я ни о чем не жалею. Но я не говорю, что был прав,

– уже позже комментировал Делор свое решение.

Нынешний лидер Франции Эммануэль Макрон назвал Делора "неутомимым творцом нашей Европы". Он констатировал, что преданность, идеалы и честность Жака всегда будут вдохновлять.

"Государственный деятель с французской судьбой. Неустанный мастер нашей Европы. Борец за человеческую справедливость. Жак Делор был всем этим", – написал Макрон.

В Париже умер Жак Делор: сюжет от France 24

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Также бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что Жак Делор являлся выдающимся архитектором современного Евросоюза. Он оставил неоценимое наследие, и это следует признать даже тем, кто с ним не соглашался.

Без Делора не было бы ни Маастрихтского договора, ни евро. Действительно, без Делора не было бы единого рынка. Он использовал настроения Германии после холодной войны, чтобы создать новую федеративную структуру для Европы, и сделал это с потрясающим размахом,

– говорится в сообщении Джонсона.

Борис Джонсон заявил, что идеи Делора хоть никогда и не были правильными для Британии, но никто не может сомневаться в его наследии: "Что бы ни говорили о современном ЕС – это дом, который построил Жак".

Обратите внимание! Во многих вопросах по ЕС была не согласна с Делором бывшая и уже покойная выдающаяся премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Она выражала обеспокоенность расширением полномочий Европарламента и введение единой валюты.

Добавим в заключение, что именно Жак Делор 16 июня 1994 года в Люксембурге от имени Еврокомиссии подписал Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС. В документе говорится о: