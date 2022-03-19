7-летний мальчик Даня без устали рисует символы победы Украины. Его маме очень обидно, что сыну пришлось так быстро повзрослеть.

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"Очень жаль, что наши дети так быстро повзрослели. Свято верим в нашу победу! У наших детей должно быть самое светлое будущее! Все будет Украина", – написала мама Дани.

Поддержка папе

В то же время 10-летняя девочка на рисунках поддерживает папу, который воюет. Она просит его как можно быстрее вернуться и уверяет, что "Путин – мудак".

Рисунок 10-летней девочки / Фото Госпогранслужбы

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