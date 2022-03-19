7-річний хлопчик Даня невтомно малює символи перемоги України. Його мамі дуже прикро, що синові довелося так швидко подорослішати.

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"Дуже шкода, що наші діти так швидко подорослішали. Свято віримо у нашу перемогу! У наших дітей повинно бути найсвітліше майбутнє! Все буде Україна", – написала мама Дані.

Підтримка татові

Водночас 10-річна дівчинка на малюнках підтримує тата, який воює. Вона просить його якнайшвидше повернутись та запевняє, що "Путін – мудак".

Малюнок 10-річної дівчинки / Фото Держприкордонслужби

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