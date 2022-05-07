Жаль, что когда жил Степан Бандера, не было интернета – мы бы наверняка много узнали. Не зря, в России не открывают архивы. Потому что одно бесконечное вранье в публичной плоскости и спекуляции на истории.

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Что в архивах

Интересно, сколько в архивах зафиксировано фактов переодеваний чекистов в форму УПА. Еще Хрущеву такую записку передавали.

В советское время история была не столько наукой, сколько частью идеологии. Наукой был, наверное, ВПК. История в России закончилась на споре между западниками и почвенниками. И когда Горбачев объявил перестройку, проблема отсутствия истории как науки, как мягкой силы, как зоны изучения общественных процессов и их отображения на уровне концептов, начавшаяся задолго до перестройки, стала очевидна в полной мере.

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Пропаганда в России

Запрещенная западная литература заполняла вакуум собственных концептов. Перестройка никак не была отображена на уровне изучения процессов в обществе. Советский Союз рухнул, в том числе и по причине отсутствия фундаментальных исследований, позволивших корректировать политику и экономику.

История в современной России – это вообще пропаганда. Стирается даже память. Процессы в обществе не только не изучаются, но и прививается мысль, что все хорошо (хотя на самом деле пизд*ц), типа, "правильной дорогой идем, товарищи", но дороги-то российской нет. Разве что в направлении русского военного корабля.

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