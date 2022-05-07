Шкода, що коли жив Степан Бандера, не було інтернету – ми б, напевно, багато дізналися. Не дарма, у Росії не відкривають архіви. Тому що одна нескінченна брехня у публічній площині та спекуляції на історії.

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Що в архівах

Цікаво, скільки в архівах зафіксовано фактів переодягань чекістів у форму УПА. Ще Хрущову таку записку передавали.

За радянських часів історія була не так наукою, як частиною ідеології. Наукою був, мабуть, ВПК. Історія у Росії закінчилася на суперечці між західниками та ґрунтівниками. І коли Горбачов оголосив перебудову, проблема відсутності історії як науки, як м'якої сили, як зони вивчення суспільних процесів та їх відображення на рівні концептів, що почалася задовго до розбудови, стала очевидною повною мірою.

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Пропаганда в Росії

Заборонена західна література заповнювала вакуум своїх концептів. Перебудова не була відображена на рівні вивчення процесів у суспільстві. Радянський Союз зруйнувався, у тому числі й через відсутність фундаментальних досліджень, що дозволили коригувати політику та економіку.

Історія у сучасній Росії – це взагалі пропаганда. Стирається навіть пам'ять. Процеси в суспільстві не тільки не вивчаються, а й прищеплюється думка, що все добре (хоча насправді пізд*ць), типу, "правильною дорогою йдемо, товариші", але дороги-то російської немає. Хіба що у напрямі російського воєнного корабля.

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