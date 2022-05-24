Владимир Зеленский подчеркнул, что российская оккупационная армия терпит колоссальные потери на нашей земле. Об этом говорится в ночном обращении главы государства к украинцам, сообщает 24 канал.

Заметьте более 1000 деоккупированных населенных пунктов: о чем говорил Зеленский в новом обращении

Объяснение искали три месяца

Президент Украины подчеркнул, что в Кремле 3 месяца искали объяснения тому, почему же не удалось "захватить Украину за 3 дня". Поэтому теперь в России не нашли ничего лучше, чем утверждать, что именно так и планировали.