Володимир Зеленський наголосив, що російська окупаційна армія зазнає колосальних втрат на нашій землі. Про це йдеться у нічному зверненні глави держави до українців, повідомляє 24 канал.

Зауважте Понад 1000 деокупованих населених пунктів: про що говорив Зеленський у новому зверненні

Пояснення шукали три місяці

Президент України наголосив, що в Кремлі 3 місяці шукали пояснення тому, чому ж не вдалося "захопити Україну за 3 дні". Тому тепер у Росії не знайшли нічого кращого, ніж стверджувати, що саме так і планували.