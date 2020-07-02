Жителей Херсонской области предупредили об аномальной жаре в течение 5 – 7 июля. Синоптики отметили, что речь идет о III уровне опасности – красном.

Предупреждение об ужасной жаре разместила пресс-служба Херсонского горсовета, а также областной областной центр по гидрометеорологии. Актуально Какой будет погода в июле: прогноз синоптиков Городские чиновники призвали жителей Херсона и области при малейших признаках солнечного удара безотлагательно обращаться к врачам. Как пережить жару: несколько полезных советов следить за поддержанием водно-солевого баланса своего организма;

употреблять в течение дня достаточное количество питьевой воды, зеленый чай, негазированную минеральную воду (не менее 1,5 – 2 литров в сутки);

ограничивать пребывание на улице, особенно с 12:00 до 15:00 часов;

для профилактики нарушений иммунной системы увеличить потребление овощей и фруктов;

носить свободную одежду светлых оттенков из натуральных тканей, использовать для защиты от солнца головные уборы и очки;

избегать физических нагрузок в жаркие дни;

избегать употребления алкогольных напитков, так как жара усиливает токсическое действие на организм человека;

не допускать перегрева помещений, используя жалюзи, шторы, бытовые вентиляторы. При наличии в помещениях кондиционера, для предотвращения теплового удара, разница между температурой этого помещения и температурой на улице не должна превышать +10°С;

проводить во время пребывания в помещениях с повышенной температурой увлажнение открытых частей тела прохладной водой;

обеспечивать доступ свежего воздуха к помещениям, где находятся дети, в том числе во время дневного и ночного сна, не допуская сквозняков;

проводить влажную уборку помещений. Обратите внимание на первые признаки перегрева: повышение температуры тела, головная боль, слабость, тошнота, обмороки, судороги. Сколько пить воды в течение дня Советуем ознакомиться Как пережить жару: действенные советы 2020 год может стать самым жарким Ученые прогнозируют, что 2020 год станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Этому способствует то, что с января 2020 года в мире уже были побиты тепловые рекорды: в феврале в Антарктике впервые зафиксировали температуру свыше +20 градусов, а в Гренландии 26 апреля подтвердили температурный рекорд для этого месяца – -6 градусов. Кроме того, в некоторых городах северных стран зимой даже снега не было.

По данным исследователей, сейчас процесс глобального потепления ускоряется, так что в ближайшие 50 лет средняя температура воздуха в некоторых регионах планеты будет в пределах +29 градусов. Поэтому 1 миллиард людей будет вынужден покинуть свое место жительства или же страдать от невыносимой жары.

Украину же в последующие 10 лет ждут штормовые ветры, засухи и резкие колебания температур.