Приготуватись до +42 градусів: пекельна спека насувається на Херсонщину
Жителів Херсонської області попередили про аномальну спеку протягом 5 – 7 липня. Синоптики зазначили, що мовиться про ІІІ рівень небезпечності – червоний.
Попередження про жахливу спеку розмістила пресслужба Херсонської міськради, а також обласний обласний центр з гідрометеорології.
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Міські чиновники закликали жителів Херсона та області за найменших ознак сонячного удару невідкладно звертатися до лікарів.
Як пережити спеку: декілька корисних порад
- стежити за підтриманням водно-сольового балансу свого організму;
- вживати впродовж дня достатню кількість питної води, зелений чай, негазовану мінеральну воду (не менше 1,5 – 2 літрів на добу);
- обмежувати перебування на вулиці, особливо з 12:00 до 15:00 години;
- для профілактики порушень імунної системи збільшити споживання овочів та фруктів;
- носити вільний одяг світлих відтінків із натуральних тканин, використовувати для захисту від сонця головні убори та окуляри;
- уникати фізичних навантажень у спекотні дні;
- уникати вживання алкогольних напоїв, так як спека посилює токсичну дію на організм людини;
- не допускати перегрівання приміщень, використовуючи жалюзі, штори, побутові вентилятори. За наявності у приміщеннях кондиціонера, для запобігання теплового удару, різниця між температурою цього приміщення і температурою на вулиці не повинна перевищувати +10°С;
- проводити під час перебування у приміщеннях з підвищеною температурою зволожування відкритих частин тіла прохолодною водою;
- забезпечувати доступ свіжого повітря до приміщень, де перебувають діти, в тому числі під час денного і нічного сну, не допускаючи протягів;
- проводити вологе прибирання приміщень.
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2020 рік може стати найспекотнішим
- Вчені прогнозують, що 2020 рік стане найспекотнішим за всю історію метеоспостережень. Цьому сприяє те, що від січня 2020 року у світі вже були побиті теплові рекорди: у лютому в Антарктиці вперше зафіксували температуру понад +20 градусів, а в Гренландії 26 квітня підтвердили температурний рекорд для цього місяця – -6 градусів. Окрім того, у деяких містах північних країн взимку навіть снігу не було.
- За даними дослідників, наразі процес глобального потепління прискорюється, тож у найближчі 50 років середня температура повітря у деяких регіонах планети буде у межах +29 градусів. Відтак 1 мільярд людей будуть змушені покинути своє місце проживання або ж потерпати від нестерпної спеки.
- Україну ж у наступні 10 років чекають штормові вітри, посухи та різкі коливання температур.