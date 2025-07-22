Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальницу отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталью Голеню в комментарии УНИАН.

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Где будет самая большая жара до конца июля?

Эксперт рассказала, что до конца июля на Западе и Севере будут более умеренные температурные показатели, в пределах нормы для этого времени. В частности, максимумы от +23 до +30 градусов. В центральных областях – до +32 градусов.

Жарче всего на Юге и Востоке. Там температура воздуха будет достигать преимущественно +29 – +34 градусов. Однако в отдельные дни возможна сильная жара +35 – +37 градусов.

Впрочем, уже на конец июля, по предварительным расчетам, в Украине снова возможно снижение температуры. Самое ощутимое – на Западе и Севере. Там температура может достигать +18 – +24 градусов. А на Юге жара ослабнет до +30 градусов.

Интересно, что абсолютный максимум, который фиксировали в июле за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает +33,4 – +39,6 градуса. На Юге, Востоке, в Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях и Крыму местами +40 – +41,6 градуса, а в горных районах +27 – +37 градусов.