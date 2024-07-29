По прогнозу, ближайшие две недели жары не вернется. А в некоторых областях ожидаются прохладные дождливые дни.

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Какая погода прогнозируется в ближайшее время в Украине

Жители западных, северных и частично центральных областей уже почувствовали снижение жары.

Это поступил воздух из северных широт. Через территорию Украины сейчас проходит атмосферный фронт. Он заходит над центральными областями и продвигается дальше в юго-восточном направлении. За ним поступает холодный воздух, и воздушные массы уже будут свежее,

– рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Также во многих областях в ближайшее время ночью температура будет держаться на уровне 11 – 16 градусов, несколько теплее будет на юго-востоке. А днем ожидается 21 – 26 градусов тепла на северо-западе и 25 – 30 в центральных областях.

"Сегодня еще на юго-востоке – 30 – 34 градусов тепла, но уже завтра там также будет в пределах 25 – 30 градусов, потому что сегодня в течение дня до вечера атмосферный фронт поступит и в те области, где было жарко. Наконец и там будет немного питательной влаги и снижение температуры", – добавила синоптик.

Наталья Птуха также объяснила, что атмосферный фронт сейчас находится в системе активного циклона, который образовался над странами Балтии. Он 29 – 30 июля будет продвигаться к северо-восточным границам Украины, а затем – к восточным. Так, ближайшие дни в северо-востоке ожидаются прохладные дни с дождями.

"И снова в большинстве областей будет преобладать погода без осадков. Отдельные остаточные процессы могут быть еще на северо-востоке. Будет больше солнечных прояснений, но одновременно комфортная температура", – рассказала синоптик.

В то же время она отметила, что пока возвращение жары не прогнозируется.

В ближайшие 10 дней – 2 недели таких высоких температур, не прогнозируем сейчас. По расчетам их нет,

– спрогнозировала представительница Укргидрометцентра.