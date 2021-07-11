Угроза будет сохраняться 11 – 12 июля. ГСЧС объявила чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Читайте также Когда в Украине спадет жара: синоптики сделали прогноз

Где есть угроза пожаров

  • В западных областях,
  • северных,
  • Винницкой области,
  • Полтавской,
  • Харьковской.

Температура поднимется до + 33 градусов

В эти дни в Украине будет очень жарко. По данным Укргидрометцентра, 11 июля выше всего температура воздуха поднимется на востоке – до +31...+ 33 градуса, а на Луганщине вообще до +34 градусов. Кратковременные грозы возможны только на Закарпатье, Прикарпатье и Буковине.

12 июля воздух больше всего прогреется на западе. Уже там столбики термометров будут достигать +33 градусов. В то же время во все остальные области придет небольшая прохлада – грозы и ливни.