Загроза зберігатиметься 11 – 12 липня. ДСНС оголосила надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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Де є загроза пожеж
- У західних областях,
- північних,
- Вінницькій області,
- Полтавській,
- Харківській.
Температура підніметься до +33 градусів
У ці дні в Україні буде дуже спекотно. За даними Укргідрометцентру, 11 липня найвище температура повітря підійметься на сході – до +31...+33 градуси, а на Луганщині взагалі до +34 градусів. Короткочасні грози можливі лише на Закарпатті, Прикарпатті та Буковині.
12 липня повітря більше прогріється на заході. Вже там стовпчики термометрів сягатимуть +33 градусів. Водночас у всі інші області прийде невелика прохолода – грози та зливи.