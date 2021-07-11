Загроза зберігатиметься 11 – 12 липня. ДСНС оголосила надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Де є загроза пожеж

  • У західних областях,
  • північних,
  • Вінницькій області,
  • Полтавській,
  • Харківській.

Температура підніметься до +33 градусів

У ці дні в Україні буде дуже спекотно. За даними Укргідрометцентру, 11 липня найвище температура повітря підійметься на сході – до +31...+33 градуси, а на Луганщині взагалі до +34 градусів. Короткочасні грози можливі лише на Закарпатті, Прикарпатті та Буковині.

12 липня повітря більше прогріється на заході. Вже там стовпчики термометрів сягатимуть +33 градусів. Водночас у всі інші області прийде невелика прохолода – грози та зливи.