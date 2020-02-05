Жажда скорости: как британского гонщика убила собственная мечта – шокирующая история

Британец Дональд Кэмпбелл всю свою жизнь стремился стать непревзойденным рекордсменом. Его достижения поражали, а каждый следующий успех вдохновлял к новым свершениям. Об одном из самых известных гонщиков, которого погубила мечта – читайте дальше.

Кто такой Дональд Кэмпбелл

Абсолютный рекордсмен скорости родился 23 марта 1921 года в английском городке Кингстон на Темзе. Его отец – известный автогонщик Малькольм Кэмпбелл, который в свое время прославился установлением рекордов скорости. Именно его достижения подтолкнули Дональда в будущем сесть за руль болида и продолжить дело отца.

Читайте также: "Тур де Франс": самая престижная велогонка, которой восхищается весь мир

В начале Второй мировой войны Дональд захотел служить в Королевских воздушных силах, однако этому помешали больные суставы. Тогда он присоединился к автомобильной компании Briggs Motor Bodies. Там начал работать инженером по техническому обслуживанию. После смерти отца в 1948 году, решил заняться наземными и водными гонками и продолжить устанавливать рекорды скорости на обеих трассах.



Дональд Кэмпбелл с отцом

Достижения Кэмпбелла на воде

Первые попытки на воде Дональд совершил в 1949 году. Он использовал старую лодку своего отца под названием Blue Bird, которая неоднократно приносила успех Малькольму. Однако Кэмпбеллу-младшему повезло меньше. Тогда он и близко не сумел подобраться к отцовскому рекорду. Дональд не собирался отступать, дополнительный стимул установить рекорд добавляли аналогичные попытки других гонщиков. Поэтому в следующем году, когда американцу Стэнли Сейресу удалось достичь скорости 257 километров в час, Кэмпбелл решил модифицировать Blue Bird и повторить попытку.



Кэмпбелл во время соревнований

В сентябре 1951 года его мечта осуществилась. Дональд разогнал лодку до 270 километров в час, но это привело к разрушению судна. Другие гонщики также не прекращали бороться за первенство в этом виде соревнований, и уже в следующем году Стэнли Сейрес побил рекорд Дональда, превзойдя его на 16 километров. Тогда Кэмпбелл начал разрабатывать новый гидроплан с реактивным двигателем. С его помощью Дональду с 1955 по 1964 год удалось установить семь мировых рекордов скорости на воде. Скорость последнего составляла 444,71 километра в час.



Кэмпбелл и гидроплан с реактивным двигателем

Авария на скорости 360 километров в час

Несмотря на достижения на воде Кэмпбелл хотел установить рекорд и на суше. Для проектирования нового скоростного авто гонщик привлек сразу несколько известных британских компаний. Болид Bluebird-Proteus CN7 был готов до конца 1960 года. После нескольких испытаний авто доставили на соляные равнины озера Бонневиль, что в штате Юта, где когда-то установил свой последний рекорд отец Дональда.



Проектирование скоростного авто

Первые заезды прошли успешно, однако на шестом случилась трагедия. Дональд на скорости 360 километров в час потерял управление и попал в аварию. Хорошо продуманная конструкция автомобиля, к счастью, спасла гонщику жизнь. Однако из-за полученных травм черепа Дональду пришлось отсрочить свои планы. Со временем его авто отремонтировали и усовершенствовали.

Интересно: Бомбардировка Дрездена: страшная атака, которая уничтожила тысячи жизней и превратила город в руины

В 1962 году Дональд продолжил тренировки. Для установления рекорда выбрал новую трассу – высохшее озеро Эйр в Южной Австралии. Однако после первых пробных заездов появились новые препятствия. Из-за дождей поверхность озера покрылась водой. Снова возобновить тренировки Кэмпбеллу удалось лишь в марте 1964 года. 17 июля он дважды проехался по еще влажной трассе, однако это не помешало ему наконец установить рекорд. Новое всемирное достижение его авторства составляло 648,73 километра в час. В том же году Кэмпбелл установил свой знаменитый рекорд на воде. Так он сумел войти в историю как единственный гонщик, который в течение одного года установил рекорды скорости на суше и воде.

Последний трагический заезд гонщика

Но и такое достижение, которое, казалось бы, превзойти практически невозможно, не остановило Кэмпбелла. Вскоре он начал готовиться к следующей попытке превзойти собственный рекорд на воде. Осознавая то, насколько можно увеличить скорость с помощью использования реактивных двигателей, Дональд начал разработку нового гидроплана. Усовершенствованное судно было оснащено ракетными двигателями, которые предназначены для военных самолетов. Знаменитый гонщик установил для себя цель, которую был готов достичь любой ценой. Новый рекорд должен был составлять 480 километров в час. Кэмпбелл не смог приблизиться к этой отметке ни на одном из пробных заездов, однако он не думал сдаваться.



Дональд Кэмпбелл

Вскоре на озере Coniston Water испортилась погода. Дональду пришлось прервать тренировку, продолжить он смог лишь в начале 1967 года. Во время первого заезда ему удалось достичь отметки в 459 километров в час, однако следующий заезд, который практически достиг желаемой скорости, закончился для гонщика летально. Погода внезапно изменилась, сильный ветер вызвал высокие волны. Из-за этого лодка взлетела над водой и внезапно взорвалась.

Важно: "Дора" – гигантское мощное оружие, которое не понадобилось Гитлеру и было отправлено в Крым

На место катастрофы немедленно прибыли спасатели, но им не удалось найти ни тела, ни остатков одежды гонщика. Обнаружить затонувший гидроплан и тело Кэмпбелла с помощью профессионального ныряльщика удалось лишь в начале XXI века. Его подняли в мае 2001 года. Вскоре, на кладбище близ озера Coniston Water, где происходила последняя попытка установления рекорда, провели похороны.



Обнаружить затонувший гидроплан и тело Кэмпбелла удалось лишь в начале XXI века