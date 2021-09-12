Материалы дела рассекретили в пределах указа президента США Джо Байдена в 20-ю годовщину со дня трагедии.

Важно День ужаса и боли: что случилось 11 сентября 2001 года в США

В документе прописывается интервью 2015 года с человеком, который подавал заявление на получение гражданства США и несколько лет назад неоднократно контактировал с гражданами Саудовской Аравии. По словам следователей, они оказали существенную материально-техническую поддержку нескольким похитителям самолетов.

Финансировала ли Саудовская Аравия террористов

В отчете комиссии по терактам 11 сентября не было обнаружено "никаких доказательств того, что правительство Саудовской Аравии как учреждение или высшие саудовские официальные лица индивидуально финансировали" атаки, организованные "Аль-Каидой".

Однако Комиссия отметила вероятность того, что это могли сделать благотворительные организации, спонсируемые правительством Саудовской Аравии.

Лица первых похитителей самолетов

Особое внимание ФБР уделило первым двум похитителям, которые прибыли в США. Говорится о:

Навафе аль-Хазме;

Халиде аль-Михдхаре.

В феврале 2000 года, вскоре после прибытия в Южную Калифорнию, они встретили в ресторане гражданина Саудовской Аравии по имени Омар аль-Баюми, который помог им найти и арендовать квартиру в Сан-Диего, имел связи с правительством Саудовской Аравии и ранее привлекал внимание ФБР.

Обратите внимание! Ответственность за жуткую серию терактов в США 11 сентября 2001 года взяла на себя террористическая организация "Аль-Каида". Мотивами были: поддержка США Израиля, присутствие американских войск в Саудовской Аравии и санкции против Ирака.

В чем ценность обнародованного документа

Родные погибших в результате терактов 11 сентября 20 лет требовали власть обнародовать засекреченный раздел отчета. По мнению ряда американских политиков, а также родственников погибших в терактах, засекреченные 28 страниц документа могли содержать данные, что лица, связанные с властями Саудовской Аравии и которые поддерживали связь с исполнителями терактов, знали об их намерениях осуществить теракты.

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