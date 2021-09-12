Матеріали справи розсекретили у межах указу президента США Джо Байдена у 20-ті роковини з дня трагедії.

Важливо День жаху та болю: що трапилося 11 вересня 2001 року у США

У документі прописується інтерв'ю 2015 року з людиною, що подавала заяву на отримання громадянства США і кілька років тому неодноразово контактувала з громадянами Саудівської Аравії. За словами слідчих, вони надали істотну матеріально-технічну підтримку кільком викрадачам літаків.

Чи фінансувала Саудівська Аравія терористів

У звіті комісії з терактів 11 вересня не було виявлено "жодних доказів того, що уряд Саудівської Аравії як установа або вищі саудівські офіційні особи індивідуально фінансували" атаки, організовані "Аль-Каїдою".

Проте Комісія відзначила ймовірність того, що це могли зробити благодійні організації, спонсоровані урядом Саудівської Аравії.

Особи перших викрадачів літаків

Особливу увагу ФБР приділило першим двом викрадачам, які прибули в США. Мовиться про:

Навафа аль-Хазму;

Халіда аль-Міхдхару.

У лютому 2000 року, незабаром після прибуття в Південну Каліфорнію, вони зустріли в ресторані громадянина Саудівської Аравії, на ім'я Омар аль-Баюмі, який допоміг їм знайти та орендувати квартиру в Сан-Дієго, мав зв'язки з урядом Саудівської Аравії й раніше привертав увагу ФБР.

Зверніть увагу! Відповідальність за моторошну серію терактів у США 11 вересня 2001 року взяла на себе терористична організація "Аль-Каїда". Мотивами були: підтримка США Ізраїлю, присутність американських військ у Саудівській Аравії та санкції проти Іраку.

У чому цінність оприлюдненого документа

Рідні загиблих внаслідок терактів 11 вересня 20 років вимагали владу оприлюднити засекречений розділ звіту. На думку низки американських політиків, а також родичів загиблих у терактах, засекречені 28 сторінок документа могли містити дані, що особи, пов'язані з владою Саудівської Аравії і які підтримували зв'язок з виконавцями терактів, знали про їхні наміри здійснити теракти.

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