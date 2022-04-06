Луганщины под плотным вражеским огнем
Глава Луганской области заявил, что российские военные осуществляют обстрелы "Градами" и артиллерией. В частности, из-за обстрелов не смогли эвакуировать население Попасной.
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Враг 6-го апреля "накрыл плотным" огнем Северодонецк, вследствие чего разрушено около 10 многоэтажек. Также есть раненые волонтеры.
Под обстрелами россиян оказалось и Рубежное. По информации Гайдая, один человек погиб и еще один получил ранения. Зато там удалось спасти пятерых человек. К сожалению, судьба еще семерых неизвестна.
Из-за увеличения обстрелов Гайдай призывает людей немедленно эвакуироваться.
Сегодняшний день показал, что ждать больше нельзя – собирайте вещи и эвакуируйтесь,
– написал Гайдай.
Глава Луганской области отметил, что в течение 6 апреля удалось эвакуировать более 1200. Зато только в Лисичанске остается около 30 тысяч человек.
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