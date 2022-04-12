Около 21:00 оккупанты сбросили с беспилотника ядовитое вещество неизвестного происхождения. Что именно это было – пока неизвестно. Бойцы "Азова" рассказали, что у пострадавших – дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

Важно Как западные лидеры обещали наказать Россию за применение химического оружия

Председатель ВР Украины Руслан Стефанчук напомнил, что ранее США предостерегали Россию, что в случае попытки использовать против Украины химическое оружие ответ будет очень жестким.

Ждем официального подтверждения

Стефанчук сказал, что предостерегал Россию и канцлер Германии.

Ждем официального подтверждения информации и максимально болезненного для России ответа. Надеюсь, уже всем понятно, что безнаказанное зло становится причиной еще большего зла,

– написал председатель ВР.

К слову, в Пентагоне заявили, что сейчас нет возможности подтвердить сообщение о том, что российские войска применили химическое оружие в Мариуполе. Но они знают такую информацию и пообещали внимательно следить за ситуацией.

Напомним, что президент США Джозеф Байден 24 марта на встрече "Большой семерки" подчеркнул, что даже возможность использования химического оружия недопустима. Он отметил, что подход к участию НАТО в войне в Украине может резко измениться. Поэтому посоветовал России не нарушать международные договоренности.

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