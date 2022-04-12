Близько 21:00 окупанти скинули з безпілотника отруйну речовину невідомого походження. Що саме це було – наразі невідомо. Бійці "Азову" розповіли, що у постраждалих – дихальна недостатність й вестибуло-атактичний синдром.

Важливо Як західні лідери обіцяли покарати Росію за застосування хімічної зброї

Голова ВР України Руслан Стефанчук нагадав, що раніше США застерігали Росію, що у випадку спроби використати проти України хімічну зброю, відповідь буде дуже жорсткою.

Чекаємо офіційного підтвердження

Стефанчук сказав, що застерігав Росію і канцлер Німеччини.

Чекаємо офіційного підтвердження інформації та максимально болісної для Росії відповіді. Сподіваюсь, вже всім зрозуміло, що непокаране зло стає причиною ще більшого зла,

– написав голова ВР.

До слова, у Пентагоні заявили, що нема зараз можливості підтвердити повідомлення про те, що російські війська застосували хімічну зброю в Маріуполі. Але вони знають про таку інформацію й пообіцяли уважно стежити за ситуацією.

Нагадаємо, що президент США Джозеф Байден 24 березня на зустрічі "Великої сімки" наголосив, що навіть можливість використання хімічної зброї недопустима. Він зауважив, що підхід до участі НАТО у війні в Україні може різко змінитись. Тому порадив Росії не порушувати міжнародні домовленості.

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