Об ожиданиях США рассказал заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Он отметил, что процесс начался еще 7 лет назад.
Ранее Продолжаем работать с австрийцами, – Госдеп США об экстрадиции Фирташа
Каждый человек в Австрии имеет право на апелляцию, – Кент
И по сей день мы ждем. Каждый человек в Австрии имеет право на апелляцию. Ждем окончательного решения судебной системы Австрии,
– объяснил Кент.
Между тем терпение заканчивается у конгрессменов. Они еще 22 июня обратились в Белый дом с просьбой заняться экстрадицией Фирташа. Ведь продолжительность судебного процесса, по мнению американских политиков, может свидетельствовать о том, что обвиняемый бизнесмен мог "договориться" с австрийским судом. Именно поэтому Австрия затягивает официальные ответы на запросы США.
В чем США обвиняют Фирташа
- Еще в 2014 году украинскому бизнесмену предъявили обвинение во взяточничестве.
- Говорится о заговоре с целью выплаты 18,5 миллиона долларов взятки.
- Такую сумму должны были дать индийским чиновникам для приобретения титановой шахты.
- Эту продукцию Фирташ якобы хотел продать американской компании Boeing.
- Практически с этого времени Фирташ находится на территории Австрии.
- В 2014 году он был арестован австрийскими правоохранительными органами по требованию США.
- Бизнесмен вышел на свободу под рекордный залог в 125 миллионов евро.
- Процесс экстрадиции Фирташа тянется годами: Верховный суд страны разрешил экстрадицию, однако это остановил суд низшей инстанции.
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СНБО ввел санкции против Фирташа
Отметим, что санкции против Дмитрия Фирташа ввел и Совет нацбезопасности и обороны Украины 18 июня. Причина – тот самый "титановый бизнес". Сырье, говорят в СНБО, поставляли на российские предприятия.