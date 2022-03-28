Чаус говорит, что владеет большим массивом информации и многое хотел бы рассказать жителям области, но понимает, что его слушают враги.

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Поэтому однажды он решил больше не записывать такие утренние обращения.

Я записал обращение и сказал своей команде: "Все, это последнее обращение, потому что объективно не о чем говорить. Я не могу говорить то, что хочу, потому что город окружен, артобстрелы не стихают, постоянно самолеты, ракеты",

– признается Чаус.

Но в тот же день он получил открытку от девочки Влады, которая написала: "Мы ждем вашего утреннего видеообращения".

Так, Вячеслав Времени понял, что нужно продолжать. "Владина открытка стала таким детонатором для того, чтобы я изменил решение и далее записывал эти обращения", – добавил он.

К слову, Чернигов сейчас в очень сложной ситуации. В городе частично не работают коммуникации, он находится под постоянным обстрелом. Враг разбил все возможные дороги и мосты, поэтому тяжело эвакуировать людей. Подробности от Вячеслава Чауса – читайте здесь.

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