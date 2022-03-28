Чаус каже, що володіє великим масивом інформації і багато хотів би розповісти мешканцям області, але розуміє, що його слухають вороги.

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Тому одного дня він вирішив більше не записувати такі ранкові звернення.

Я записав звернення і сказав своїй команді: "Все, це останнє звернення, бо об’єктивно нема про що казати. Я не можу говорити те, що хочу, бо місто оточене, артобстріли не стихають, постійно літаки, ракети",

– зізнається Чаус.

Але того ж дня він отримав листівку від дівчинки Влади, яка написала: "Ми чекаємо вашого ранкового відеозвернення"”.

Так, В’ячеслав Часу зрозумів, що треба продовжувати. "Владина листівка стала таким детонатором для того, щоб я змінив рішення і далі записував ці звернення", – додав він.

До слова, Чернігів зараз у дуже складній ситуації. У місті частково не працюють комунікації, воно перебуває під постійним обстрілом. Ворог розбив усі можливі дороги та мости, тому важко евакуювати людей. Деталі від В’ячеслава Чауса – читайте тут.

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