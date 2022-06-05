Позицию Украины озвучил спикер МИД Олег Николенко, передает его слова 24 канал.

Важно Спикер парламента Венгрии цинично заявил о "психических проблемах" Зеленского

МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке.

А если брать шире, то, к большому сожалению, венгерские политики настойчиво продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления России. Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла,

– подчеркнул Николенко.

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук также прокомментировал заявление Кевера.

"Весь демократический мир с недоумением и непониманием наблюдает не за заявлениями Президента Зеленского, а за позицией Венгрии, которая упорно продолжает поливать грязью Украину и отбеливать Россию", – подчеркнул он.

По словам Стефанчука, Венгрии нужно прекратить жить прошлыми проблемами, опускаться до личных оскорблений и услышать то, о чем просят закарпатские венгры сегодня. А это – оружие, которым они могут защитить свои дома от русской орды.

Скандальное заявление спикера венгерского парламента

Венгерский спикер парламента Ласло Кевер считает, что у Владимира Зеленского якобы есть "психические проблемы". Соответствующие выводы политик сделал якобы из-за того, что президент просит о поддержке. Соответствующее заявление венгерский политик сделал во время интервью Дню национального единства Венгрии.

"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо – конечно, настойчиво, и просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", – высказался Кевер.

Также политик объяснил, что якобы он:

ожидает проблем для украинских венгров после войны;

"нужно быть очень аккуратными", чтобы не дошло до того, что венгерскому меньшинству придется совсем покинуть свою страну.

Ранее с критикой Ласло Кевера выступил замруководителя ОП Андрей Сибига. Он отметил, что "подобные обострения происходят в определенные периоды года".

Народ всегда мудр и знает веками как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания "недополитиков" вроде непочтительного главы государственного собрания Венгрии: "Осла узнаешь по ушам, а дурака - по болтовне", "У короткого ума язык длинный",

– написал Сибига.

Заместитель председателя ОП вспомнил неоднозначные страницы истории, которыми Будапешт точно гордиться не может. Сибига присоединил к посту статью из Википедии о Корюковской трагедии. Во время Второй мировой войны отряды СС и венгерские жандармы сожгли население села Корюковка Черниговской области.