Об этом заявил Алексей Арестович в эфире единого вещателя, передает 24 канал. Он напомнил, что прогнозы западных аналитиков не оправдались.

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Следует понимать, что такое западная аналитика. Помните, что они нам давали 48 часов, после чего ВСУ упадут, что Киев возьмут через 72 часа. Я долго работаю с западными военными и заметил зависимость, что чем дальше от России, тем более мощной кажется их армия,

– сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Он подчеркнул, что армия не может быть мощной, если украинские крестьяне на тракторах таскают российскую технику.

"Этот сценарий необратимый, они сдохнут через 7 – 10 дней активных боевых действий, они окончательно сотрутся, но пока не понимают, что они уже мертвы", – прогнозирует Арестович.

Потом, по его словам, оккупанты начнут закрепляться на тех рубежах, которые уже захватили, но они на чужой земле, им будут заваливать дорогу, резать колеса, уничтожать артиллерия, авиация, спецназ, партизаны будут обходить с разных сторон, окружать, поэтому это судьба армии Наполеона.

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