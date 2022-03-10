Про це заявив Олексій Арестович ефірі єдиного мовника, передає 24 канал. Він нагадав, що прогнози західних аналітиків не справдилися.

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Треба розуміти, що таке західна аналітика. Пам'ятаєте, що вони нам давали 48 годин, що після цього ЗСУ впадуть, що Київ візьмуть через 72 години. Я довго працюю з західними військовими і помітив залежність, що чи далі від Росії, тим більш потужною здається їхня армія,

– сказав радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

Він наголосив, що армія не може бути потужною, якщо українські селяни на тракторах таскають російську техніку.

"Цей сценарій не відворотний, вони здохнуть через 7 – 10 днів активних бойових дій, вони остаточно зітруться, але поки що не розуміють, що вони вже мертві", – прогнозує Арестович.

Потім, за його словами, окупанти почнуть закріплятися на тих рубежах, які вже захопили, але вони на чужій землі, їм будуть завалювати дорого, різати колеса, знищувати артилерія, авіація, спецназ, партизани будуть обходити з різних боків, оточувати, тому це доля армії Наполеона.

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