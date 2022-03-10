Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что движение колонны автобусов с людьми смогут начать только после разрешения.

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"Ждем подтверждения режима тишины", – написал Живицкий.

По его словам, места сбора для посадки в автобусы объявят со временем.

Отдельно разъяснение для Сум: Мы обеспечим контроль за посадкой в ​​автобусы, которые вернутся из Полтавы. Туда попадут исключительно беременные женщины и женщины с детьми, дети, пожилые люди, люди с инвалидностью!,

– подчеркнул глава Сумской ОВА.

Живицкий добавил, что сейчас не нужно никуда ехать и мерзнуть там. О местах сбора вскоре сообщат.

Зеленые коридоры в Сумской области на 10 марта

В Сумской области на 10 марта предварительно согласовали 3 зеленых коридора:

Первый маршрут : Сумы – Полтава (через населенные пункты Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Второй маршрут : Тростянец – Полтава (через населенные пункты Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Третий маршрут: Краснополье – Полтава (через населенные пункты Краснополье, Верхняя Сыроватка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

К слову, украинцев продолжают эвакуировать из Сумщины – в течение 8 и 9 марта "зелеными коридорами" удалось вывезти 45 тысяч человек.

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