Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що рух колони автобусів з людьми зможуть розпочати лише після дозволу.

До теми Сьогодні вдалося евакуювати близько 48 тисяч людей із трьох напрямків

"Чекаємо на підтвердження режиму тиші", – написав Живицький.

За його словами, місця збору для посадки в автобуси оголосять згодом.

Окремо роз'яснення для Сум: Ми забезпечимо контроль за посадкою в ті автобуси, які повернуться з Полтави. Туди потраплять виключно вагітні жінки та жінки з дітьми, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю!,

– наголосив голова Сумської ОВА.

Живицький додав, що зараз не треба нікуди їхати і мерзнути там. Про місця збору повідомлять згодом.

Зелені коридори на Сумщині на 10 березня

У Сумській області на 10 березня попередньо узгодили 3 зелені коридори:

Перший маршрут: Суми – Полтава (через населені пункти Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

Суми – Полтава (через населені пункти Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). Другий маршрут: Тростянець – Полтава (через населені пункти Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

Тростянець – Полтава (через населені пункти Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). Третій маршрут: Краснопілля – Полтава (через населені пункти Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

До слова, українців продовжують евакуйовувати із Сумщини – протягом 8 та 9 березня "зеленими коридорами" вдалось вивезти 45 тисяч людей.

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Пояснення для всіх – Як буде відбуватися евакуація / Відео 24 каналу