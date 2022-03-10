Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що рух колони автобусів з людьми зможуть розпочати лише після дозволу.
До теми Сьогодні вдалося евакуювати близько 48 тисяч людей із трьох напрямків
"Чекаємо на підтвердження режиму тиші", – написав Живицький.
За його словами, місця збору для посадки в автобуси оголосять згодом.
Окремо роз'яснення для Сум: Ми забезпечимо контроль за посадкою в ті автобуси, які повернуться з Полтави. Туди потраплять виключно вагітні жінки та жінки з дітьми, діти, люди похилого віку, люди з інвалідністю!,
– наголосив голова Сумської ОВА.
Живицький додав, що зараз не треба нікуди їхати і мерзнути там. Про місця збору повідомлять згодом.
Зелені коридори на Сумщині на 10 березня
У Сумській області на 10 березня попередньо узгодили 3 зелені коридори:
- Перший маршрут: Суми – Полтава (через населені пункти Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
- Другий маршрут: Тростянець – Полтава (через населені пункти Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
- Третій маршрут: Краснопілля – Полтава (через населені пункти Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
До слова, українців продовжують евакуйовувати із Сумщини – протягом 8 та 9 березня "зеленими коридорами" вдалось вивезти 45 тисяч людей.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Пояснення для всіх – Як буде відбуватися евакуація / Відео 24 каналу