По словам руководительницы партии "Голос" Рудик, сначала Притула хотел возглавить партию, однако уже через несколько недель заявил, что покидает политсилу. Кроме того, политик заявила, что еще раньше Притула говорил о желании возглавить киевский центр, а до этого – хотел возглавить фракцию в Киевсовете.

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А еще до этого он хотел создать партию Сергея Притулы, а еще до этого он хотел уйти из политики. Поэтому я искренне желаю, чтобы он наконец определился с тем, что он хочет делать, и мы можем пожелать ему только успеха в стремлении возглавить хоть что-то,

– заметила Рудык.

Отвечая на вопрос, готов ли "Голос" вернуть Притулу в свои ряды, Рудик отметила, что заявления по поводу принятия людей в партию принимает политический совет. Политик заметила: если от Притулы будет такая инициатива, то политический совет ее рассмотрит.

Притула покидает "Голос": главное

Сергей Притула 7 июня 2021 года сообщил, что выходит из партии "Голос". Политик подчеркнул, что областные и городские ячейки не должны отвечать перед обществом за поступки партийного руководства. По словам Притулы, поэтому единственным правильным решением является дистанцироваться от этого руководства.

Нардеп из "Голоса" Андрей Осадчук заявил: по состоянию на 11 июня не подал заявление об отставке.

Между тем Притула признался, что не исключает варианта создания собственной партии.

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