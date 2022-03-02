Он адресовал свое короткое персональное обращение именно к российскому президенту. Ющенко считает, что этот человек никогда "не обладал настоящим мужским достоинством и мужеством".

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Однако третий президент считает, что Путин вряд ли поймет и примет его сообщение. Однако есть еще 140 миллионов "богобоязненного народа".

Адресту (Путину – 24 канал) желаю покончить со своим маниакальным безумием способом, который ему наиболее доступен! Иди на х*й!,

– эмоционально обратился Ющенко.

И добавил: "Вы не "освободители" – вы чума, вы палачи, которые приносят мучения на святую украинскую землю, вы поставляете смерть моей любимой украинской Нации и Государству".

Также он подчеркнул, что Украина никогда не простит того, что погибают наши дети, женщины, мужчины и достойнейшие солдаты мира.

Россия напала на Украину: главное

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель России – "демилитаризация и денацификация Украины".

Вооруженные силы России атаковали Украину с юга, севера и востока.

По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

По данным Минобороны Украины по состоянию на 1 марта, общие потери российских оккупантов – 5,7 тысячи человек убитыми и ранеными. В то же время, в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количества.

Оккупанты бьют также по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

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