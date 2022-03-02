Він адресував своє коротке персональне звернення саме до російського президента. Ющенко вважає, що ця людина ніколи "не володіла справжньою чоловічою мужністю та гідністю".
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Однак третій президент переконаний, що Путін навряд чи зрозуміє і прийме його повідомлення. Однак є ще 140 мільйонів "богобоязливого народу".
Адресату (Путіну – 24 канал) бажаю покінчити зі своїм маніакальним божевіллям у спосіб, який йому найдоступніший! Іди на х*й!,
– емоційно звернувся Ющенко.
І додав: "Ви не "освободітелі" – ви чума, ви кати, які приносять муки на святу українську землю, ви поставляєте смерть моїй любій українській Нації і Державі".
Також він наголосив, що Україна ніколи не вибачить того, що гинуть наші діти, жінки, чоловіки і найдостойніші солдати і солдатки світу.
Росія напала на Україну: головне
- Уранці 24 лютого Путін оголосив про вторгнення російських військ в Україну. Він заявив, що мета Росії – "демілітаризація та денацифікація України".
- Збройні сили Росії атакували Україну з півдня, півночі і сходу.
- За даними української сторони, РФ застосовує в Україні реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган".
- За даними Міноборони України станом на 1 березня, загальні втрати російських окупантів – 5,7 тисяч людей убитими й пораненими. Водночас у міністерстві оборони РФ приховували втрати серед особового складу та визнали їх лише на четвертий день війни, не уточнюючи кількості.
- Окупанти б'ють також по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях.
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