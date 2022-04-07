Россияне не соблюдают режим тишины

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что несмотря на то, что "гуманитарный коридор" оккупанты согласовали, "режима тишины" они не соблюдали.

Внимание Оккупанты стягивают технику, через 3 – 4 дня будут наступать, – Гайдай о ситуации на Луганщине

К сожалению, не утихавший огонь российских захватчиков не позволил вывезти ни одного человека из Попасной и Горской общины. Местные жители хотят остаться в живых, но "русский мир" лишает людей этой мечты. Попробуем спасти их в следующий раз,

– отметил он.

Кроме того, из Северодонецка к железнодорожным вокзалам Донецкой области выехало 170 человек, из Кременной – 150, еще 150 кременян эвакуировались на собственном транспорте.

Из Лисичанска в направлении Днепра – 370. Желающих уехать очень много. Так, 6 автобусов в Днепр заполнены до отказа. Люди готовы были ехать стоя, чтобы выжить,

– добавил глава Луганской ОВА.

Обратите внимание – Гайдай о мобилизации на оккупированной Луганщине: смотрите видео