Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель встретились в формате видеоконференции. В частности, обсудили ситуацию на Донбассе, что очень возмутило Украину. На самом деле это желание России – показать, об Украине говорили без Владимира Зеленского.

Такое мнение высказала аналитик фонда "Демократические инициативы" имени Кучерива Мария Золкина. Она добавила, что в действительности темы, которые обсуждали лидеры, касались не только российско-украинской войны.

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По ее словам, западным государствам было важно поговорить с Россией не только в отношении Донбасса, но и относительно целого ряда международных вопросов: вакцина, Беларусь и другое.

Это желание России – подать разговор так, будто он крутился только вокруг темы Донбасса и показать, что это якобы заменитель нормандской встречи. На самом деле все выглядит иначе,

– заявила Золкина.

Она добавила, что отсутствие Зеленского не означает, что об Украине говорили без Украины.

Также Золкина отметила, что Россия продвигает хитрый сценарий в переговорах с Украиной. Она хочет оставить Украине контакты с советниками, которые не могут принимать решения как лидеры государств. В то же время толкают Украину к разговору с пропагандистами.

Справка. Последний раз такая ситуация случилась в рамках Трехсторонней контактной группы. Туда на переговоры позвали пропагандистску Майю Пирогову, которая является осужденной в Украине.

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