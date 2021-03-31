Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель зустрілись у форматі відеоконференції. Зокрема, обговорили ситуацію на Донбасі, що дуже обурило Україну. Насправді ж це бажання Росії – показати, про Україну говорили без Володимира Зеленського.

Таку думку висловила аналітикиня фонду "Демократичні ініціативи" імені Кучеріва Марія Золкіна. Вона додала, що насправді ж теми, які обговорювали лідери, стосувалася не лише російсько-української війни.

До теми Путін, Меркель і Макрон без Зеленського обговорили Донбас

За її словами, західним державам було важливо поговорити з Росією не тільки щодо Донбасу, а й щодо цілої низки міжнародних питань: вакцина, Білорусь та інше.

Це бажання Росії – подати розмову так, ніби вона крутилася лише навколо теми Донбасу і показати, що це нібито замінник нормандської зустрічі. Насправді все по-іншому,

– заявила Золкіна.

Вона додала, що відсутність Зеленського не означає те, що про Україну говорили без України.

Також Золкіна зауважила, що Росія просуває хитрий сценарій у перемовинах з Україною. Вона хоче залишити Україні контакти з радниками, які не можуть ухвалювати рішення як лідери держав. Водночас штовхають Україну до розмови з пропагандистами.

Довідка. Востаннє така ситуація трапилась у рамках Тристоронньої контактної групи. Туди на перемовини покликали пропагандистку Майю Пирогову, яка є засудженою в Україні.

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