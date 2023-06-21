Об этом пишет политический эксперт Владимир Цыбулько. Детальнее о его анализе ситуации, рассказываем далее.

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"Вместо наказания «слуг-барабанщиков» из райгосадминистраций Офис президента хочет сделать «козлом отпущения» городского спасателя Романа Ткачука. Но «слуги» снова вышли сами на себя. Первый раз, когда обвинили Кличко, забыв сказать, что именно главы РГА (слуги народа) отвечают за состояние убежищ. Во второй раз, когда обвинили спасателей в том, что те нанесли на карту убежищ недействующие укрытия. Именно за это спасатель Ткачук получил подозрение. Но! Данные об бежищах в районах для дальнейшего нанесения на карту спасателям предоставляют головы РГА!", – сообщил Владимир Цыбулько.

Он подчеркнул, что именно слуги-руководители РГА собирали и предоставляли информацию об убежищах, но подозрение вручили спасателю. По его мнению, это делается для того, чтобы отвести обвинения от глав РГА, которые входят в вертикаль президента.

Как слуги подготовили убежища, киевляне видели: барабаны за миллион, овощерезки за 130 тысяч гривен, электрические сковородки по 720 тысяч гривен за штуку, тряпки для мытья полов за 700 гривен за штуку и куча другого. Поэтому именно чиновники-слуги вместо барабанов сегодня должны получать подозрения. Но почему тогда подозрение вручили спасателю, а не им? Потому что глав РГА назначает и увольняет президент. Это президентская вертикаль. 9 из 10 глав районов столицы – слуги. Свои. Кто же будет сажать своих?,

– отметил Цыбулько.

Эксперт также напомнил, что Роман Ткачук 17 лет работает спасателем. С первых часов войны непосредственно участвует в операциях по ликвидации последствий прилетов по столице, имеет знаки отличия "За отвагу в чрезвычайной ситуации", "Орден – "Честь и слава" и ряд других.

"Когда спасатель Ткачук вместе с Кличко накануне войны, в декабре 2021 года, инициировали в Киеве тестирование воздушной тревоги, Офис президента спустил на них всех "собак" с требованием не пугать население. Потому что людям тогда говорили готовиться к шашлыкам, а не к войне. Шашлыков Украина уже наелась. Теперь нам предлагают слушать барабаны. Снимать стресс после взрыва", – подчеркнул Цыбулько.