Также в КГГА напомнили, что, согласно приказа Департамента образования и науки, во время воздушной тревоги укрытия в учебных заведениях, отмеченных на карте укрытий Киева, должны быть открыты. За это отвечает сторож заведения.

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Во время воздушной тревоги в Киеве за допуск к укрытию в школах отвечает сторож учебного заведения.

Охраняют укрытия мобильные группы патрульной полиции и муниципальной охраны. В случае необходимости их вызывает в школу с помощью "тревожной кнопки" ответственный работник.

В образовательном департаменте КГГА также добавляют, что коммунальные учебные заведения столицы уже длительное время оснащены "тревожной кнопкой" и камерами видеонаблюдения.

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