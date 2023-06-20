Также в КГГА напомнили, что, согласно приказа Департамента образования и науки, во время воздушной тревоги укрытия в учебных заведениях, отмеченных на карте укрытий Киева, должны быть открыты. За это отвечает сторож заведения.

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В КГГА шли фейк о дежурстве учителей в укрытиях

Во время воздушной тревоги в Киеве за допуск к укрытию в школах отвечает сторож учебного заведения.

Охраняют укрытия мобильные группы патрульной полиции и муниципальной охраны. В случае необходимости их вызывает в школу с помощью "тревожной кнопки" ответственный работник.

В образовательном департаменте КГГА также добавляют, что коммунальные учебные заведения столицы уже длительное время оснащены "тревожной кнопкой" и камерами видеонаблюдения.

Важно Должны учителя дежурить в школьных укрытиях: разъяснение омбудсмена

Должны ли учителя дежурить в школьных укрытиях

  • На днях появилось сообщение о том, что учителя отдельных учебных заведений Киева заставляют дежурить в школьных укрытиях ночью.
  • На ситуацию отреагировал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.
  • Он заявил, что во время действия режима военного положения некоторые права граждан могут ограничить. Но важно, чтобы вовлечение в дежурства педагогов происходило с соблюдением действующего законодательства, уточнил образовательный омбудсмен.
  • По словам Горбачева, педагогов не могут принудительно вовлечь в дежурство в укрытии. Их могут перевести собственно на такую работу. Оплата труда должна быть не ниже средней, чем на предыдущей должности.
  • Сверхурочные работы, согласно законодательству, в Украине запрещены.