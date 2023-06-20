Також у КМДА нагадали, що, відповідно до наказу Департаменту освіти та науки, під час повітряної тривоги укриття у навчальних закладах, що позначені на мапі укриттів Києва, мають бути відчинені. За це відповідає сторож закладу.

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Під час повітряної тривоги в Києві за допуск до укриття у школах також відповідає сторож навчального закладу.

Охороняють укриття мобільні групи патрульної поліції та муніципальної охорони. Якщо є потреба, їх викликає до школи за допомогою "тривожної кнопки" відповідальний працівник.

В освітньому департаменті КМДА також додають, що комунальні заклади освіти столиці вже тривалий час оснащені "тривожною кнопкою" та камерами відеоспостереження.

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