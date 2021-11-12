Президент Украины проинформировал в сети о результатах поездки министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и главы Офиса Президента Андрея Ермака в Вашингтон.
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Зеленский назвал поддержку Байдена "железной"
Делегация Украины под руководством Андрея Ермака и Дмитрия Кулебы вернулась из США, где была подписана новая Хартия о стратегическом партнерстве между Украиной и США,
– отметил глава государства.
Он добавил, что документ усиливает дружбу государств и выводит сотрудничество на новый уровень. "Мы благодарны Президенту Джо Байдену за его железную поддержку Украины", – подытожил Зеленский.
Напомним, 10 ноября в Вашингтоне Украина и Соединенные Штаты подписали Хартию стратегического партнерства.
Хартия о стратегическом партнерстве США и Украины: кратко
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подписали обновленную Хартию о стратегическом партнерстве между США и Украиной.
- Она на 10 лет будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения обеих стран. То есть даже в случае смены администрации в Вашингтоне, Хартия все равно будет продолжать действовать.
Текст сообщения Владимира Зеленского:
Делегация Украины под руководством Андрея Ермака и Дмитрия Кулебы вернулась из США, где была подписана новая Хартия о стратегическом партнерстве между Украиной и США, которая усиливает нашу дружбу и выводит сотрудничество на новый уровень. Мы благодарны Джо Байдену за его железную поддержку Украины.